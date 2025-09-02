Tehnicianul român a inclus pe listă ultima achiziție, pe Akanji, dar a fost nevoit să renunțe la un jucător.



Debut în Olanda și un maraton european



Pregătirile pentru marea aventură europeană au intrat în linie dreaptă. Peste exact două săptămâni, pe 17 septembrie, Chivu va debuta oficial pe banca nerazzurrilor în Champions League, pe Johan Cruijff Arena din Amsterdam, împotriva lui Ajax.



Acesta va fi doar primul meci dintr-un adevărat maraton în prima fază a competiției, Inter urmând să mai înfrunte Slavia Praga, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Borussia Dortmund.



Pentru această campanie europeană, Chivu a conturat un lot din care a fost exclus un singur nume: fundașul Tomas Palacios. În schimb, ultimul sosit, Akanji, a fost inclus imediat în grup. O situație specială este cea a atacantului Pio Esposito (născut în 2005), care a fost trecut pe Lista B datorită vârstei. Această mutare de regulament nu îi afectează cu nimic prezența în meciuri, el putând fi folosit la fel ca oricare alt coechipier, dar eliberează un loc pe lista principală.



Lotul lui Inter pentru Liga Campionilor



Portari: Sommer, Martinez, Di Gennaro.



Fundași: Acerbi, Akanji, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, De Vrij, Dimarco, Dumfries.



Mijlocași: Barella, Calhanoglu, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski.



Atacanți: Bonny, Esposito, Lautaro Martinez, Thuram.

