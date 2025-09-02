Jurnaliștii de la Tuttosport consideră că tehnicianul român "a deschis cutia Pandorei", expunând public problemele grave din interiorul echipei.



Dacă succesul din runda inaugurală lăsase impresia că Inter și-a rezolvat problemele din sezonul trecut, meciul cu "Udine" a scos la iveală aceleași slăbiciuni. "Eșecul l-a împins pe Cristi Chivu să deschidă cutia Pandorei. Antrenorul român nu s-a ascuns, susținând că ultimul meci a demonstrat că în interiorul echipei sunt încă multe probleme de depășit. Atât din punct de vedere tehnico-tactic, cât și mental", notează publicația italiană.



Un penalty a reactivat vechile coșmaruri



Jurnaliștii italieni amintesc de eforturile lui Chivu de a reconstrui moralul echipei după plecarea lui Inzaghi, mizând pe o pregătire fizică spartană și pe crearea unui climat "de familie". Acestea, coroborate cu rezultatele bune din amicale și victoria cu Torino, "au mascat zgura, care, evident, nu fusese îndepărtată, după cum s-a văzut cu Udinese".



Momentul care a declanșat colapsul a fost penalty-ul provocat de Bisseck, o fază similară cu cea din penultima etapă a sezonului trecut, contra lui Lazio, care practic a trimis titlul la Napoli. "A fost suficient ca echipa să încaseze un gol din penalty pentru a intra în vrie. Inter a trecut de la 1-0 la 1-2 într-o clipită, arătând incapacitate de a reacționa, nervozitate și erori banale", mai scriu italienii.



În loc să caute scuze, Chivu a ales o transparență totală, însă una riscantă. A arătat cu degetul spre "o parte a echipei". O luare de poziție care, în opinia celor de la Tuttosport, "s-ar putea dovedi un bumerang, în cazul în care jucătorii care s-au simțit vizați nu vor reacționa într-un mod constructiv".

