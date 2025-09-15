VIDEO Inepuizabilul Modric: gol superb pentru Milan, la 40 de ani!

Inepuizabilul Modric: gol superb pentru Milan, la 40 de ani!
Alexandru Hațieganu
Starul croat continuă să strălucească la cel mai înalt nivel, în Serie A.

Luka Modric a adus victoria noii sale echipe, AC Milan, în meciul de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-0.

Legendarul croat a marcat cu această ocazie primul său gol pentru Milan, după despărţirea de Real Madrid, în etapa a treia din Serie A. Modric, care a împlinit recent 40 de ani, câştigător al Balonului de Aur în 2018, a înscris după o oră de joc, cu un şut plasat din interiorul careului, fructificând un assist al belgianului Alexix Saelemaekers.

În urma acestei victorii, a doua de la debutul actualei ediţii din Serie A, după cea obţinută în weekendul trecut la Lecce (2-0), AC Milan a urcat pe locul 5 în clasament.

Succesul milandezilor a fost umbrit însă de accidentarea portarului Mike Maignan, care a fost înlocuit în minutul 52 de Pietro Terraciano, după ce a suferit o leziune la gamba dreaptă, durata indisponibilităţii sale nefiind deocamdată stabilită.

Bologna va juca pe 23 octombrie cu FCSB, la Bucureşti, în Europa League.

Într-o altă partidă disputată duminică, Udinese, cu portarul român Răzvan Sava integralist, a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Pisa, printr-un gol marcat în prima repriză de spaniolul Iker Bravo (14). Mijlocaşul român, Marius Marin, a fost rezervă neutilizată la Pisa, potrivit Agerpres.

AS Roma, care venea după două victorii consecutive în primele două etape, s-a înclinat surprinzător pe teren propriu în duelul cu Torino, scor 0-1, portarul român, Mihai Popa, fiind rezervă neutilizată la oaspeţi.

Luka Modric, assist de senzație în Lecce - AC Milan 0-2
Kevin de Bruyne și Luka Modric au scris deja istorie în Italia! Două recorduri la debutul în Serie A
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!
România - Olanda se joacă ACUM, prim set pe muchie de cuțit! Meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial
FCSB, ce debandadă: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!“
Ce o așteaptă pe FCSB în Europa League: Steaua Roșie Belgrad și-a pulverizat adversara!
„Misiunea imposibilă“ a lui Olăroiu: „Șanse de reușită? 29%“
Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR
Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

