Legendarul croat a marcat cu această ocazie primul său gol pentru Milan, după despărţirea de Real Madrid, în etapa a treia din Serie A. Modric, care a împlinit recent 40 de ani, câştigător al Balonului de Aur în 2018, a înscris după o oră de joc, cu un şut plasat din interiorul careului, fructificând un assist al belgianului Alexix Saelemaekers.

Luka Modric a adus victoria noii sale echipe, AC Milan, în meciul de pe teren propriu cu Bologna, scor 1-0.

În urma acestei victorii, a doua de la debutul actualei ediţii din Serie A, după cea obţinută în weekendul trecut la Lecce (2-0), AC Milan a urcat pe locul 5 în clasament.



Succesul milandezilor a fost umbrit însă de accidentarea portarului Mike Maignan, care a fost înlocuit în minutul 52 de Pietro Terraciano, după ce a suferit o leziune la gamba dreaptă, durata indisponibilităţii sale nefiind deocamdată stabilită.



Bologna va juca pe 23 octombrie cu FCSB, la Bucureşti, în Europa League.



Într-o altă partidă disputată duminică, Udinese, cu portarul român Răzvan Sava integralist, a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Pisa, printr-un gol marcat în prima repriză de spaniolul Iker Bravo (14). Mijlocaşul român, Marius Marin, a fost rezervă neutilizată la Pisa, potrivit Agerpres.



AS Roma, care venea după două victorii consecutive în primele două etape, s-a înclinat surprinzător pe teren propriu în duelul cu Torino, scor 0-1, portarul român, Mihai Popa, fiind rezervă neutilizată la oaspeţi.

