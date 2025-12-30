Aventura arabă a lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) l-a dus până acum în niște destinații cu adevărat spectaculoase. Pentru că, până acum câțiva ani, nimeni n-ar fi zis că starul portughez va ajunge pe stadioane din Iran sau Irak.

Fix asta s-a întâmplat însă, după ce fostul star al Realului a semnat cu Al-Nassr Riad (Arabia Saudită), în ianuarie 2023, imediat după Mondialul din Qatar. Iar acum, în mijlocul unui sezon în care scrie istorie cu Al-Nassr Riad, Ronaldo își va lungi lista destinațiilor exotice la care va ajunge datorită fotbalului.

Cristiano Ronaldo merge în… Turkmenistan!

Astăzi, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a efectuat tragerea la sorți pentru optimile Champions League 2. Vorbim despre competiția care, la nivel asiatic, echivalează cu UEFA Europa League. Pentru că, în Asia, competiția supremă e Champions League Elite.

Revenind la echipa lui Ronaldo, Al-Nassr Riad, ea tocmai a aflat că va întâlni FK Arkadag din Turkmenistan! Partidele se vor juca pe 10-11 februarie (tur) și 17-18 februarie (retur). Învingătoarea dublei va merge, în sferturi, unde va juca în fața echipei care se va impune în dubla Al-Zawraa (Irak) – Al-Wasl (Emirate).

În acest sezon, Cristiano Ronaldo a ajuns deja la 11 goluri și 3 pase de gol pentru Al-Nassr Riad, în 13 partide.

