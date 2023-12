FC Arkadag, club de fotbal înfiinţat în acest an în onoarea fostului lider al Turkmenistanului, Gurbanguli Berdîmuhamedov, şi-a asigurat titlul de campioană naţională după ce a câştigat toate meciurile de până acum, înaintea ultimelor patru etape de disputat, transmite AFP.

''Fotbaliştii de la Arkadag au câştigat pentru prima oară titlul de campion al Turkmenistanului'', a scris luni ziarul de stat ''Secolul de Aur'' al acestei foste republici sovietice autoritare, acoperită de nisipuri şi bogată în hidrocarburi.

Creată în primăvară pentru a-i aduce un omagiu fostului lider, cunoscut pentru că a înfiinţat un cult al personalităţii şi care s-a retras neaşteptat în martie 2022, FC Arkadag a fost imediat autorizată să participe în prima divizie a campionatului naţional. Fostul preşedinte, în vârstă de 65 de ani, este numit şi "Eroul-Protector" (Arkadag).

A new football club "Arkadag" has established in Turkmenistan.

The football championship of Turkmenistan starts on April 4, 2023.

The tournament will be held in four rounds. Nine clubs will take part in the competition. pic.twitter.com/2d6DE1AjIJ