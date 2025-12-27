Cristiano Ronaldo a înscris o dublă pentru Al-Nassr, sâmbătă, în victoria cu 3-0 obţinută în faţa formaţiei Al-Okhdood.

Cu acest succes, Al-Nassr a devenit prima echipă din istoria Saudi Pro League care a câştigat primele zece meciuri ale sezonului.

Starul lusitan a deschis scorul în minutul 31 al partidei de pe Al-Awwal Park, iar în al treilea minut de prelungire a reuşit dubla, înscriind cu călcâiul. În minutul 67, Cristiano putea reuşi prima triplă a sezonului, dar golul său a fost anulat de VAR, pentru ca rezultatul final să fie stabilit de Joao Felix, în minutul 90+4.

Al-Nassr s-a impus cu 3-0 şi este lider în Saudi Pro League, cu 30 de puncte din primele zece etape. Potrivit news.ro, în campionat, Cristiano Ronaldo şi Joao Felix sunt pe primul loc al clasamentului golgheterilor, cu câte 12 reușite.

