Din informațiile Sport.ro, „Bizonul” a semnat cu SC Montignies, o formație modestă din liga provincială Hainaut, echivalentul nivelului 4-5 din Belgia.



Decizia vine după ce, în septembrie anul trecut, Gnohere dezvăluia că își pierduse motivația de a juca, mai ales după moartea tatălui său.



Atunci, el activa la Dinantaise, o echipă de amatori din Belgia. Acum, pare că a depășit momentul dificil și este pregătit să revină pe teren.

Surse din club au confirmat pentru Sport.ro că fostul golgheter al Ligii 1 poartă numărul 20.



„Bizonul” Gnohere și-a „retras” retragerea și a semnat la 37 de ani



SC Montignies, clubul cu care a semnat, se află pe ultimul loc în campionatul provincial Hainaut, cu doar două puncte în nouă etape. Este o echipă locală din Charleroi, care pune accent pe fotbalul de amatori și tineret.



Harlem Gnohere este un nume bine cunoscut în fotbalul românesc. A jucat la Dinamo între 2015 și 2017, unde a marcat 24 de goluri în 58 de meciuri, apoi la FCSB între 2017 și 2020, unde a înscris 51 de goluri în 115 apariții. A fost golgheterul Ligii 1 în sezonul 2017/2018 și a câștigat Cupa României cu FCSB, dar și Cupa Ligii cu Dinamo.



Cariera sa a fost marcată de forța fizică impresionantă și instinctul de gol, care i-au adus porecla „Bizonul”. De-a lungul anilor, a evoluat în Elveția și Belgia, fără să joace vreodată în țara natală, Franța.

