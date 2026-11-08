Zinedine Zidane a anunțat recent lotul Franței pentru meciurile din Nations League. ”Cocoșul galic” le întâlnește pe Italia (12 noiembrie, ora 21:45) și Turcia (15 noiembrie, ora 21:45) în Grupa 1 din urna valorică ”A”.

Printre convocați, Zinedine Zidane l-a luat sub aripa sa și pe Lucas Da Cunha, mijlocaș central la Como care este cotat de site-urile de specialitate la 30 de milioane de euro.

Ce fotbalist l-a dat pe spate pe Zinedine Zidane: ”Strălucește!”

Zinedine Zidane s-a declarat impresionat de calitățile lui Lucas Da Cunha și a explicat că mijlocașul francez reușește să compenseze lipsa unui fizic impunător prin inteligența în joc și poziționarea excelentă în teren.

”Ne gândim adesea că fizicul contează în dueluri. Dar Da Cunha nu are nevoie de el. Există jucători care nu au nevoie de așa ceva! Există jucători care sunt suficienți pentru a se poziția.

Și el, cu poziționarea sa, strălucește!”, a spus Zinedine Zidane, citat de TMW.

Da Cunha a bifat la Como 143 de meciuri în toate competițiile, și-a trecut în cont 22 de goluri și a oferit, pe deasupra, să ofere și 16 pase decisive.

Lotul convocat de Zidane la naționala Frnaței

PORTARI: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser;

FUNDAȘI: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro;

MIJLOCAȘI: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery;

ATACANȚI: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.