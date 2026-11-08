Echipa engleză Brighton, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Brentford, în etapa a 10-a din Premier League.

Brighton, succes cu Brentford în Premier League!

Diego Gomez a marcat primul gol al întâlnirii, în minutul 15, apoi Igor Thiago i-a lăsat pe cei de la Brentford în zece, fiind eliminat în minutul 23.

Elevii lui Fabian Hurzeler nu au lăsat să le scape ocazia şi au profitat de superioritatea numerică, majorând scorul, din penalti, în minutul 42, când a înscris Pascal Gross.

Brighton s-a impus cu 2-0 în faţa lui Brentford şi a urcat pe locul secund în campionat, cu 22 de puncte, la cinci lungimi de liderul Arsenal, scrie News.ro.

Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 10-a din Premier League: