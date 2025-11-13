Ianis Hagi (27 de ani) a ratat partidele României din luna septembrie, într-un moment în care abia semnase cu Alanyaspor, după mai bine de trei luni în care a stat pe tușă, după plecarea de la Rangers.

Între timp, situația mijlocașului s-a schimbat radical. Pentru că a devenit om de bază, la Alanyaspor și, drept urmare, și-a recâștigat și locul în prima reprezentativă. Luna trecută, în victoria cu Austria (1-0), Ianis a furnizat pasa de gol pentru reușita semnată de Virgil Ghiță. Acum, înaintea partidelor cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), putem miza, din nou, pe Hagi jr.

Ianis Hagi, golul etapei în Turcia

Înainte de a veni la reunirea lotului, la începutul săptămânii, fiul lui Gheorghe Hagi a reușit un gol fabulos, în weekend, pentru echipa sa de club. Încă de atunci, au curs laudele la adresa internaționalului român. Iar acum s-a anunțat o decizie firească.

Potrivit paginii Superligii turce, golul lui Ianis Hagi a fost ales cel mai frumos din etapa a 12-a, după cum se poate vedea mai jos:

