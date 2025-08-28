În ultimele luni, fiul lui Gheorghe Hagi s-a antrenat sub comanda lui Ianis Zicu alături de echipa Farului Constanța, club la care tatăl său este acționar.

Pică varianta Maccabi Tel Aviv pentru Ianis Hagi

Cu toate acestea, internaționalul român nu a reușit până acum să își găsească un nou angajament, deși au existat oferte concrete pentru el, mai întâi din partea lui Legia Varșovia, echipa preluată de Edi Iordănescu în această vară, ofertă refuzată din cauză că Ianis a fost nemulțumit de bonusul oferit la semnătură, iar, mai apoi, din Israel, de la Maccabi Tel Aviv, și din Turcia, de la Fatih Karagumruk.

Prima ofertă de care s-a discutat a fost de la Maccabi Tel Aviv, dar, ulterior, au apărut informațiii conform cărora negocierile cu israelienii au fost sistate, după ce a venit oferta din Turcia. Presa turcă a dat ca sigur transferul la Fatih Karagumruk, iar Ianis Hagi era așteptat la vizita medicală la începutul săptămânii, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Astfel, varianta Maccabi Tel Aviv a fost reactivată, iar presa din Israel a scris că românul este aproape să semneze. Totuși, se pare că la Maccabi Tel Aviv va ajunge un alt jucător care evoluează pe aceeași poziție ca jucătorul român. Este vorba despre Helio Varela, o extremă de 23 de ani cotată la 1,2 milioane de euro, legitimat în acest moment la Gent. În același timp, Sport5.co.il informează că Maccabi Tel Aviv îl va transfera și pe Kervin Andrade, un mijlocaș ofensiv de 20 de ani, de la Fortaleza.

De asemenea, surse din Israel susțin că, deși negocierile dintre Ianis Hagi și Maccabi Tel Aviv au existat, transferul are șanse foarte mici să se realizeze.

Mircea Lucescu, ”agent” pentru Ianis Hagi

Din acest motiv, viitorul lui Ianis Hagi rămâne incert, însă Mircea Lucescu a înaintat o posibilitate surprinzătoare pentrru internaționalul român. Selecționerul României i-ar fi propus lui Dan Șucu să îl legitimeze pe Ianis Hagi la Rapid, iar, mai apoi, fotbalistul să facă trecerea la Genoa, cealaltă echipă patronată de afacerist.

”La Ianis rămâne o soluție. Domnul Șucu, la sugestia mea, i-a propus ca în caz că nu reușește până în ultima clipă, să vină pentru 3 luni la Rapid, să joace și apoi să se mute la Genoa.

Vedem. Acum depinde. Sigur că fiecare își face socoteala și din punct de vedere financiar, și tehnic, sunt foarte multe lucruri implicate. Noi de afară putem da sfaturi, ne putem spune părerea, dar până la urmă decizia este a celui în cauză”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

