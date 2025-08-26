Ianis Hagi rămâne în căutarea unei echipe, dar fără să fie presat de timp. Explicația e simplă: inclusiv după încheierea perioadei de transferuri, pe data de 1 septembrie, fotbaliștii liberi de contract pot fi legitimați din această postură.

În ultimele zile, „telenovela“ Ianis Hagi s-a lungit cu un nou episod: Fatih Karagümrük, o grupare care a promovat în Superliga turcă și care, deocamdată, e ciuca bătăilor, în această competiție. În primele două etape, Fatih Karagümrük a fost zdrobită de Galatasaray (0-3) și de Goztepe (0-2).

În aceste condiții, e lesne de înțeles de ce Ianis Hagi nu s-a grăbit să-și lege cariera fotbalistică de o asemenea echipă. Mai mult decât atât, el continuă negocierile cu alte cluburi, fiind dornic să meargă la o formație fruntașă.

Avocatul Yarin Itzhak: „Maccabi Tel Aviv insistă pentru Ianis Hagi“

În tentativa de a semna cu o formație puternică, șansa lui Ianis Hagi se numește Maccabi Tel Aviv. Vorbim despre campioana Israelului din ultimele două sezoane. În acest moment, Maccabi Tel Aviv e cu un picior, în grupa de Europa League, după victoria cu Dinamo Kiev (3-1), în prima manșă din play-off.

Avocatul Yarin Hay Itzhak, impresar, tocmai a anunțat că Maccabi Tel Aviv continuă negocierile cu Ianis Hagi!

„Maccabi speră că Ianis Hagi va accepta condițiile propuse, având în vedere că are oferta clubului pe masă. Hagi negociază și cu alte echipe și realizarea transferului său, la Maccabi, rămâne dificilă, însă oficialii clubului vor face tot posibilul pentru a finaliza această mutare“, a scris avocatul israelian.

Până să-și găsească o echipă, Ianis Hagi plătește un preț foarte scump, pentru faptul că stă pe tușă, după cum sport.ro a arătat aici.

