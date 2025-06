România U21 a „reușit“ să ia bătaie pe linie, la Europeanul Under 21. 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania și 1-2 cu Slovacia au fost rezultatele înregistrate de selecționata condusă de Daniel Pancu.

Iar dacă după un European Under 21, în care am atins semifinalele, ne-am ales doar cu vreo 3-4 jucători care au confirmat, ulterior, la un nivel înalt, ne putem imagina doar ce se va alege din actuala generație de la U21.

Spre deosebire de noi, alte echipe care au ajuns în Slovacia au reușit să-și crească cotele jucătorilor. Prin rezultatele obținute, bineînțeles. Adică, un argument care nouă ne lipsește cu desăvărșire.

Nick Woltemade, atacant de 30 de milioane de euro deja!

În capul listei jucătorilor ale căror cote au explodat la Euro 2025 Under 21 e neamțul Nick Woltemade. Ca să înțelegem la ce nivel se află acesta deja, e nevoie de o singură precizare.

Vedeta României, Louis Munteanu, are o cotă de piață de 5 milioane de euro. Nick Woltemade, legitimat la Stuttgart, e cotat acum la 30 de milioane de euro! Pentru că, în sezonul recent încheiat, a avut 17 goluri și 3 pase de gol, la Stuttgart, în toate competițiile. Apoi, a venit la Europeanul Under 21 și, în acest moment, e golgheterul turneului cu 6 reușite în patru apariții pe teren. În plus, și-a trecut în cont și 3 pase de gol.

Pentru semnătura lui Nick Woltemade a intrat în cursă Bayern Munchen. Potrivit presei germane, bavarezii au deja un acord verbal cu Woltemade. Stuttgart însă nici nu vrea să audă de plecarea atacantului pe care l-a declarat „netransferabil“, în acest moment.

Până să vedem ce va urma, în cariera lui Nick Woltemade, el va juca, diseară, finala Europeanului Under 21: Germania – Anglia. Meciul va fi transmis live pe VOYO.