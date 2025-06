Acum 6 ani, tricolorii mici au produs niște rezultate mari! În grupe, am învins Croația U21 (4-1) și Anglia U21 (4-2), înainte de a remiza cu Franța U21 (0-0). Cu 7 puncte, ai noștri au avansat în semifinale, unde Germania U21 ne-a învins cu 4-2, la Bologna.

*Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – Din spusele lui Gheorghe Hagi, ar fi trebuit să devină decarul României mulți ani la rând. În realitate, deși are 38 de selecții și 4 goluri, niciodată n-a rupt gura târgului la prima reprezentativă. Iar la nivel de cluburi, cariera sa a cam luat-o la vale. A fost o dezamăgire cruntă la Galatasaray și n-a arătat mare lucru nici la Kalba (Emirate) și Konyaspor (Turcia). Știința i-a întins o mână, pentru a-i relansa cariera, însă s-a accidentat și acum e în perioada recuperării.

*Dragoș Nedelcu (Farul) – Eșecuri fotbalistice repetate, după Euro 2019. Nicăieri nu și-a găsit locul. Și acum va părăsi Farul, în vară. La națională, a rămas cu 6 selecții și zero goluri.

*Ionuț Radu (foto sus, Celta Vigo) – Abia în acest an se poate spune că și-a redresat cariera, revenind pe linia de plutire. În rest, multe sezoane cu foarte puține meciuri și cu foarte multe gafe, după acel European de tineret din 2019. Așa se și explică faptul că n-are decât 4 selecții în prima reprezentativă.

*George Pușcaș (Bodrum) – În mod normal, trebuie să fie plasat la decepții, la ce așteptări mari au fost de la el, după Euro 2019 pentru reprezentativele U21. Totuși, deși la nivel de club a dezamăgit, schimbând echipele ca pe șosete, cu cifre modeste pentru un atacant, la națională s-a mai scos. Așa se și explică faptul că are 46 de selecții și 11 goluri până acum.

*Adrian Rus (Pisa) – A evoluat la Academia Pușcaș, Videoton și Fehervar, în Ungaria, după care a făcut pasul spre Italia. La Pisa, mai precis, de unde a fost împrumutat și în Cipru, la Pafos. Acum, în sezonul recent încheiat, a promovat cu Pisa în Serie A. La națională, are 22 de selecții până în acest moment.

*Darius Olaru (FCSB) – Un fotbalist care, dacă nu s-ar fi „rupt“ în ianuarie 2025, putea prinde un transfer afară, încă din iarnă. Chiar și așa, a strălucit la FCSB, în prima parte a sezonului recent încheiat. Și, foarte probabil, va face pasul spre străinătate, în curând, mai ales că s-a refăcut după ce și-a fracturat mâna. La echipa națională, Olaru are până acum 26 de selecții.

*Ianis Hagi (liber de contract) – Deși a fost lovit de accidentări serioase – una dintre ele l-a ținut pe tușă un an! – fiul lui Gheorghe Hagi a lăsat o impresie bună, după Euro 2019. Și cele mai bune prestații le-a reușit, la Rangers, de unde a plecat abia acum, la finalul sezonului. Cu echipa națională, Ianis Hagi a jucat la Euro 2024. Până în acest moment, în dreptul său figurează 47 de selecții și 6 goluri. Rămâne de văzut acum, unde va ajunge mijlocașul român, în perioada mercato, după plecarea de la Rangers.

*Dennis Man (foto sus, Parma) – De departe cel mai bun jucător de la acel lot Under 21, care a atins semifinalele Euro 2019! La doi ani după acel turneu final, s-a transferat de la FCSB la Parma, pentru 12,6 milioane de euro. E cel mai mare transfer din istoria campionatului românesc! Chiar dacă a avut un sezon mai slab acum la Parma, per ansamblu, Man a reușit la un nivel la care ajung puțini fotbaliști români în ziua de astăzi. Și la echipa națională, bilanțul său actual e bun: 35 de selecții și 9 goluri.

Un caz special cu fluctuații mari

*Florinel Coman (Al-Gharafa) – Are nevoie de o categorie specială, doar pentru el, având în vedere că a amestecat perioadele bune cu cele foarte slabe. La aceste fluctuații au contribuit și problemele sale medicale. Totuși, înainte să plece de la FCSB, în vara anului trecut, el devenise un om de bază pentru campioana României și cu prestații decente și la prima reprezentativă. Uterior însă, transferul în Qatar, la Al-Gharafa, l-a cam scos din prim-plan. A mai dat un semn de viață, când a revenit în Europa, la Cagliari, sub forma de împrumut. În primul său meci în Serie A, Coman a dat un gol fabulos. Apoi? Nimic! S-a „lipit“ de bancă, la Cagliari, și acum a redevenit jucătorul lui Al-Gharafa în acte. La națională, Coman are până acum 20 de selecții și 2 goluri. Totuși, parcă prea puțin pentru potențialul său imens.