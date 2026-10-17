Veste proastă pentru Horațiu Moldovan!

Veste proastă pentru Horațiu Moldovan! Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Horațiu Moldovan se confruntă cu un moment dificil la Eyupspor.

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Horatiu MoldovanEyupsporTurciastranieri
Din articol

Horațiu Moldovan (28 de ani) a fost rezervă pentru prima oară în sezonul curent la Eyupspor.

Horațiu Moldovan, devenit rezervă la Eyupspor

Moldovan a fost lăsat pe bancă de antrenorul Mustafa Dalci în partida pierdută în deplasare la Erzurumspor, scor 0-2. În locul său a fost preferat turcul Emre Bilgin (22 de ani).

Horațiu Moldovan

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În precedentele șapte etape din campionatul Turciei, portarul cu 16 selecții pentru naționala României a încasat 17 de goluri!

Doar un succes pentru Moldovan la Eyupspor

Cu Horațiu Moldovan între buturi, Eyupspor a înregistrat șase înfrângeri, printre care și un 0-8 pe terenul lui Fenerbahce (a fost schimbat la pauză, la 0-5), și o singură victorie (2-1 acasă cu Alanyaspor, echipa la care joacă Ianis Hagi).

Moldovan a ajuns la Eyupspor vara trecută, sub formă de împrumut de la Atletico Madrid. Echipa sa actuală este ultima clasată în Superliga turcă. 

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