Rezervă în ultima partidă la Eyupspor, Horațiu Moldovan pare să fie tras pe ”linie moartă”. De situația sa din Turcia ar vrea să profite Universitatea Cluj, una dintre echipele cu pretenții din campionatul nostru, care poartă negocieri în această perioadă și cu Nicolae Stanciu (33 de ani).

U Cluj vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan

Potrivit cluj24.ro, U Cluj caută un nou portar, iar Horațiu Moldovan ar fi în capul listei de transferuri. Goalkeeper-ul aflat în circuitul echipei naționale a mai jucat la Cluj, dar pentru rivala CFR.

În perioada 2021-2024, Horațiu Moldovan a evoluat pentru Rapid și a avut cea mai bună perioadă a carierei sale. De acolo a prins transferul vieții, la Atletico Madrid, pentru care nu a prins niciun meci oficial.

Spaniolii l-au împrumutat de trei ori, la Sassuolo, Real Oviedo și Eyupspor. Doar în Italia a jucat regulat, fiind o piesă importantă în echipa care a promovat în Serie A.

În precedentele șapte etape din campionatul Turciei, portarul cu 16 selecții pentru naționala României a încasat 17 de goluri!

Doar un succes pentru Moldovan la Eyupspor

Cu Horațiu Moldovan între buturi, Eyupspor a înregistrat șase înfrângeri, printre care și un 0-8 pe terenul lui Fenerbahce (a fost schimbat la pauză, la 0-5), și o singură victorie (2-1 acasă cu Alanyaspor, echipa la care joacă Ianis Hagi).

Moldovan a ajuns la Eyupspor vara trecută, sub formă de împrumut de la Atletico Madrid. Echipa sa actuală este ultima clasată în Superliga turcă.