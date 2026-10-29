Meciul a început miercuri, la ora 14:30, iar fostul portar de la Rapid a fost titular.

Meciul lui Horațiu Moldovan, abandonat!

Pintor a deschis scorul în minutul 20 pentru Eyupspor, dar Fethiyespor a restabilit egalitatea de la 11 metri prin Turkmen. Echipa portarului român a trecut din nou în avantaj pe finalul primei reprize.

Totuși, repriza secundă nu s-a mai disputat din cauză că a început o ploaie infernală, iar condițiile de joc nu au mai fost îndeplinite. Eyupspor a transmis că partida se va disputa la o dată ulterioară.

”Meciul a fost amânat! Din cauza precipitațiilor abundente și a condițiilor meteorologice nefavorabile, partida dintre Fethiyespor și Eyupspor, din turul al treilea preliminar al Cupei Turciei Ziraat, a fost reprogramată pentru o dată ulterioară”, se arată în mesajul publicat de Eyupspor.