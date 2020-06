Disperati sa transfere BESTIA data afara de Barcelona! Liverpool e gata sa VANDA un star cu 150 de milioane ca sa-l aduca!

Jurgen Klopp se gandeste deja la perioada de dupa pandemie!

Liverpool l-a trecut in topul preferintelor sale pe Adama Traore de la Wolverhampton. 'Bestia' la care Barcelona a renuntat extrem de usor in 2015 si-a construit un brand important in Premier League. Traore vine dupa doua sezoane consistente cu Wolves si are de unde sa aleaga daca vine vorba de oferte, scrie Sunday Mirror.

Traore a jucat in Anglia pentru Aston Villa, Middlesbrough si Wolverhampton. La Wolves a venit in 2018 de la Boro pentru 20 de milioane de euro. Klopp a fost convins de evolutiile si de cifrele fotbalistului spaniol. Traore a strans 6 goluri si 10 pase decisive de la startul sezonului in campionat, Cupa si Europa League.

Inainte de pandemie, Wolves n-avea de gand sa renunte la mijlocasul de 24 de ani fara 100 de milioane de euro. Acum, suma ceruta a coborat la 70 de milioane. Liverpool trebuie mai intai sa vanda pentru a face rost de suma. O varianta e cedarea lui Mane, cautat tot mai insistent de Real Madrid. Florentino Perez e gata sa scoata 150 de milioane din conturile clubului pentru a inchide afacerea.



Crescut de Barcelona, Adama Traore a jucat un singur meci de campionat la Barcelona, in sezonul 2013-2014. In total, are 4 aparitii si un gol marcat pentru Barca in doua sezoane.