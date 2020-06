"Noul Cafu" este unul dintre jucatorii de baza ai lui Klopp! Ce spune brazilianul despre fundasul de 21 de ani al lui Liverpool

Legendarul Cafu a dezvaluit, de ziua lui de nastere, numele celui pe care il considera urmasul sau din fotbal.

Este vorba despre Trent Alexander-Arnold, unul dintre fotbalistii nelipsiti din primul 11 al lui Liverpool. Fundasul in varsta de 21 de ani a mai fost laudat si in trecut de Cafu, care a marturisit ca este impresionat de prestatiile sale.

"Este un jucator senzational, extrem de talentat. Daca va continua sa aiba evolutii la fel de bune, cu siguranta va deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume. Are sanse sa castige premiul «The Best FIFA Men's Player». Are o tehnica grozava, asemanatoare jucatorilor brazilieni. Imi place sa-i urmaresc meciurile, iar faptul ca joaca la o echipa extraordinara il va ajuta sa creasca si mai mult", a spus Cafu pentru FIFA.com.

Britanicul din trupa lui Klopp este un produs al academiei lui Liverpool. In sezonul 2018/19, el a contribuit la cucerirea trofeului Ligii Campionilor si a Supercupei Europei. In plus, a avut un rol important si in aceasta stagiune in care Liverpool este aproape de a-si adjudeca primul titlu de campioana dupa 30 de ani.

Cafu, in varsta acum de 50 de ani, este cel mai selectionat jucator din istoria echipei nationale a Braziliei. De asemenea, el este singurul fotbalist care a jucat 3 finale de Cupa Mondiala, castigand 2 trofee, in 1994 si 2002.