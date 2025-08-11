Conducerea clubului a decis să-l demită pe antrenorul Vislav Levchuk, potrivit vesti.kz, după o serie de rezultate dezastruoase, care au culminat cu eliminarea din cupele europene și o cădere abruptă în campionat. Cu doar șapte etape înainte de final, echipa este în pragul ratării tuturor obiectivelor.



Picătura care a umplut paharul a fost înfrângerea din weekend, 1-2 cu Elimai. A fost al doilea eșec consecutiv în campionat și al treilea meci la rând fără victorie, perioadă în care Aktobe a adunat un singur punct. Criza este însă mult mai adâncă. Echipa a fost eliminată rapid atât din Europa League, de către Legia Varșovia (scor general 0-2), cât și din Conference League, unde a fost spulberată de Sparta Praga (scor general 2-5).



Levchuk, care preluase echipa în aprilie, devine al doilea tehnician sacrificat în acest sezon, rezistând pe bancă mai puțin de patru luni.



Misiune imposibilă pentru al treilea antrenor al anului



Pentru a salva ce mai poate fi salvat, șefii clubului apelează la o soluție de avarie: bulgarul Nikolai Kostov, un antrenor în vârstă de 62 de ani care era liber de contract de mai bine de un an. Misiunea lui Kostov, al treilea tehnician al lui Aktobe în acest sezon, se anunță una extrem de dificilă.



El preia o echipă demoralizată, care a obținut o singură victorie în ultimele șapte partide oficiale, și nu are posibilitatea de a face transferuri. Mai mult, programul este infernal. Aktobe, aflată pe locul 4, este la 10 puncte de liderul Kairat și la 7 de Astana, echipe pe care le va înfrunta în deplasare în etapele următoare.



Șansele la top 3, care asigură prezența directă în Europa, sunt minime. Chiar și locul 4 este în pericol, calificarea de pe această poziție depinzând de cine va câștiga Cupa Kazahstanului. În acest context, viitorul european al echipei lui Andrei Vlad atârnă de un fir de ață. Următorul meci pentru Aktobe este programat duminică, 17 august, pe teren propriu, cu Okzhetpes.

