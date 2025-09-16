Hansi Flick nu a luat foc degeaba! Starea lui Lamine Yamal înaintea debutului Barcelonei în Champions League

Lamine Yamal s-a accidentat la naționala Spaniei și a fost indisponibil pentru meciul Barcelonei din La Liga.

Lamine Yamal a jucat ambele partide ale Spaniei din calificările pentru Cupa Mondială din 2026. Starul Barcelonei a evoluat 79 de minute în victoria cu 3-0 cu Bulgaria și 73 de minute în succesul 6-0 în fața Turciei.

După cum a scris și Sport.ro - AICI, jucătorul a resimțit un disconfort la nivelul spatelui după primul meci de la națională, dar antrenorul ibericilor l-a forțat pentru duelul cu Turcia.

Care este situația lui Yamal înaintea meciului cu Newcastle

Hansi Flick și-a manifestat nemulțumirea în urma neglijenței pe care au avut-o staff-ul din naționala Spaniei față de Yamal. Jucătorul de 18 ani nu a putut evolua în partida cu Valencia, încheiată cu victoria Barcelonei cu 6-0, din cauza unui disconfort pubian.

Yamal este incert pentru debutul din Champions League cu Newcastle, din cauza acestei probleme. Cel mai probabil antrenorul german nu se va putea baza pe fotbalistul spaniol, conform Mundo Deportivo.

Spaniolul a adunat 109 partide în tricoul Barcelonei și reușit să marcheze 27 de goluri și să ofere 37 de pase decisive.

Aripa dreapta de 18 ani are 22 de meciuri jucate pentru echipa națională și a reușit să marcheze șase goluri.

200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

