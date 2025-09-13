Yamal a revenit cu probleme de la națională! Accidentarea care îi dă bătăi de cap lui Flick

Yamal a revenit cu probleme de la națională! Accidentarea care &icirc;i dă bătăi de cap lui Flick La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal ar putea rata meciul cu Valencia din etapa a patra de La Liga.

TAGS:
Lamine YamalBarcelonaSpaniaaccidentareValencia
Din articol

Barcelona revine după pauza pentru echipele naționale și va juca prima partidă duminică, de la ora 22:00, într-un meci împotriva Valenciei.

Catalanii au ceva probleme de lot după accidentările lui Balde, de Jong și Gavi, dar se pare că Lamine Yamal s-ar putea adăuga pe lista indisponibililor pentru meciul de acasă din La Liga.

Lamine Yamal ar putea rata meciul cu Valencia

Yamal a simțit un disconfort la spate după partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 cu Bulgaria. 

Aripa dreapta a ieșit în 79 al întâlnirii, dar a jucat 73 de minute și în meciul cu Turcia. Întors la Barcelona, se pare că puștiul minune a resimțit acel disconfort și nu a făcut antrenamentul cu grupul, iar Mundo Deportivo a explicat că are șanse mici să fie în lotul catalanilor pentru duelul cu Valencia.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Hansi Flick, dar antrenorul german este cunoscut pentru faptul că nu forțează jucătorii cu probleme medicale, pentru a nu agrava situația.

Spaniolul a adunat 109 partide în tricoul Barcelonei și reușit să marcheze 27 de goluri și să ofere 37 de pase decisive.

Aripa dreapta de 18 ani are 22 de meciuri jucate pentru echipa națională și a reușit să marcheze șase goluri.

200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Newcastle a pierdut doi jucători abia transferați! Adio Premier League, adio meci cu Barcelona din Champions League
Newcastle a pierdut doi jucători abia transferați! Adio Premier League, adio meci cu Barcelona din Champions League
Barcelona va juca &icirc;n următorul meci din La Liga pe un stadion de 6.000 de locuri!
Barcelona va juca în următorul meci din La Liga pe un stadion de 6.000 de locuri!
Barcelona &bdquo;tremură&ldquo;! Stadion cu capacitate de Liga 3 Rom&acirc;nia, &bdquo;casa&ldquo; catalanilor &icirc;n La Liga
Barcelona „tremură“! Stadion cu capacitate de Liga 3 România, „casa“ catalanilor în La Liga
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia debutează azi la Campionatul Mondial de volei, după o pauză 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România debutează azi la Campionatul Mondial de volei, după o pauză 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Brentford - Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:00! Duel complicat pentru &bdquo;albaștri&rdquo;
Brentford - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 22:00! Duel complicat pentru „albaștri”
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o &icirc;ncurcătură totală: &bdquo;L-a lăsat complet liber&rdquo;
Total neașteptat! Afacerea Louis Munteanu e o încurcătură totală: „L-a lăsat complet liber”
Peste ce adversare ar putea da Rom&acirc;nia &icirc;n Nations League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți
Peste ce adversare ar putea da România în Nations League! Cum arată urnele pentru tragerea la sorți
ACUM Lider nou &icirc;n Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat &icirc;n poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri &icirc;n această etapă
ACUM Lider nou în Liga 2! Fratele lui Horațiu Moldovan a debutat în poarta lui CS Dinamo, puzderie de penalty-uri în această etapă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

Ordinul lui Gigi Becali, &icirc;ncălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

Ordinul lui Gigi Becali, încălcat! Vestea primită de jucătorul lui FCSB

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!