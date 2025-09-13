Yamal a revenit cu probleme de la națională! Accidentarea care îi dă bătăi de cap lui Flick

Barcelona revine după pauza pentru echipele naționale și va juca prima partidă duminică, de la ora 22:00, într-un meci împotriva Valenciei.
Catalanii au ceva probleme de lot după accidentările lui Balde, de Jong și Gavi, dar se pare că Lamine Yamal s-ar putea adăuga pe lista indisponibililor pentru meciul de acasă din La Liga.
Lamine Yamal ar putea rata meciul cu Valencia
Yamal a simțit un disconfort la spate după partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 cu Bulgaria.
Aripa dreapta a ieșit în 79 al întâlnirii, dar a jucat 73 de minute și în meciul cu Turcia. Întors la Barcelona, se pare că puștiul minune a resimțit acel disconfort și nu a făcut antrenamentul cu grupul, iar Mundo Deportivo a explicat că are șanse mici să fie în lotul catalanilor pentru duelul cu Valencia.
Rămâne de văzut ce decizie va lua Hansi Flick, dar antrenorul german este cunoscut pentru faptul că nu forțează jucătorii cu probleme medicale, pentru a nu agrava situația.