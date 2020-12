Halucinant! S-a aflat motivul pentru care Riqui Puig a evoluat foarte putin in acest sezon! Koeman l-a facut de ras in fata vestiarului: "Esti o cartita!"

Riqui Puig (21 de ani) este unul dintre cei mai talentati tineri produsi de "La Masia" in ultimii ani.

Koeman a luat o decizie surprinzatoare la inceputul sezonului atunci cand l-a anuntat pe Riqui Puig ca nu va conta foarte mult pe el. Antrenorul olandez i-a transmis internationalului de tineret spaniol ca ar fi mai bine sa plece sub forma de imprumut la alta echipa pentru a evolua mai mult.

La cateva zile de la discutia avuta, informatia a ajuns in presa, iar Koeman a fost mai mult ca sigur ca Puig a dezvaluit totul pentru ziarele catalane, conform El Pais. Tot aceeasi sursa scrie ca inainte de partida cu Elche, din Trofeul Gamper, Koeman s-ar fi adresat jignitor in fata tanarului fotbalist, facandu-l de rusine in fata intregului vestiar: "Esti o cartita!".

De la acel moment si pana acum, Puig a evoluat doar 82 de minute in total in tot acest sezon. Koeman pare ca ar fi revenit la sentimente mai bune fata de tanarul mijlocas si ar putea sa-l titularizeze in partida de duminica contra celor de la Levante.

"Riqui a intrat bine impotriva lui Juventus, la fel ca si in celelalte meciuri. Nu e despre a pune cel mai bun 11 in teren, vom vedea ce se va intampla duminica si daca el va incepe titular", a declarat Koeman la conferinta de presa de dinaintea partidei.