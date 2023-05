Derby-ul din Los Angeles s-a încheiat cu victoria lui Galaxy, adusă de golurile marcate în a doua repriză de Boyd și Riqui Puig, ambele din pasa lui Delgado. Cel din urmă a luat și cartonașul galben după bucuria de la gol.

Fostul fotbalist al Barcelonei, transferat în MLS în vara anului trecut de la gruparea catalană din postura de fotbalist liber de contract, s-a bucurat în stilul lui Leo Messi după ce a marcat împotriva echipei lui Giorgio Chiellini. Puig și-a scos tricoul, așa cum a făcut-o și argentinianul în duelul de pe Santiago Bernabeu cu Real Madrid, și l-a arătat către tribune.

Giorgio Chiellini (38 ani) nu a putut juca în meciul cu LA Galaxy din cauza unei accidentări, însă și-a făcut simțită „prezența” la finalul meciului. Fundașul italian care s-a transferat de la Juve, gratis, în vara anului trecut, a trecut pe lângă Puig în timp ce acesta acorda un interviu.

Văzându-l la interviuri pe fostul jucător al Barcei și profitând de acustica bună din acea zonă, Chiellini i-a strigat lui Riqui Puig în spaniolă „paiață”. Totul a fost captat pe camerele care înregistrau interviul, momentul devenid viral pe rețelele sociale.

LAFC’s Giorgio Chiellini calls Galaxy’s Riqui Puig a Clown. ????????????

SOUND UP on this interview to hear Chiellini yell “Payaso” in background.

Puig hit the Messi shirt-off cele after scoring the second goal in 2-0 Open Cup win.

???? @pasefiltrado

pic.twitter.com/vBaNlSdykJ