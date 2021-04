Halucinant! Portarul a fost eliminat dupa ce s-a dus sa urineze in spatele portii, in timpul meciului! Risca o suspendare uriasa  

Intamplarea s-a petrecut in Ecuador, la un meci din prima liga.

Portarul Joaquin Pucheta, al echipei Macara, a vazut cartonasul rosu dupa ce a fost surprins in timp ce urina in spatele portii, chiar in timp ce jocul era in plina desfasurare.

"Joaquin Pucheta a mers in spatele panourilor publicitare si a urinat in timp ce balonul se afla in jumatatea adversa. In acel moment, jucatorii lui Orense si conducerea s-au plans arbitrului Roberto Sanchez, care i-a aratat portarului cartonasul rosu direct", anunta Primicias citat de Firstpost.

Televiziunea a surprins doar momentul in care portarul argentinian a fost eliminat.

#DeportesNT l Arquero del @Macara_Oficial, Joaquín Pucheta es expulsado del partido por orinar detrás de su arco en pleno cotejo. Los celestes vencieron 1-0 al @Orense_SC Toma recogida de la señal de #GolTV. pic.twitter.com/9rBtc1OYls — El Nuevo Tiempo Cuenca (@NuevoTiempoCue) April 17, 2021

Pucheta ar putea primi o suspendare intre trei si sase luni.