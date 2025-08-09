FOTO A murit singurul om care a fost și directorul FBI, și directorul CIA! William H. Webster avea 101 ani

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Personalitate de prim rang în administrația SUA, juristul american era și un veteran al celui de-al doilea război mondial.

William H. Webster CIA FBI Jimmy Carter Ronald Reagan George Bush
William H. Webster, singura persoană care a deținut ambele funcții de director FBI și director CIA, a încetat din viață vineri, la vârsta de 101 ani.

Juristul american a condus mai întâi FBI (Biroul Federal de Investigații) între 1978 și 1987, apoi CIA (Agenția Centrală de Informații) între 1987 și 1991.

Astfel, fostul avocat a colaborat din postura de director FBI și CIA cu președinții americani Jimmy Carter, Ronald Reagan și George Bush senior.

Webster, născut în 1924, era totodată și un veteran al celui de-al doilea război mondial, la care a participat ca tânăr locotenent în US Navy.

”Până și cei care i s-au opus au recunoscut că onestitatea sa era de necontestat”

”Securitatea este întotdeauna considerată excesivă până în ziua în care nu mai este suficientă”, spunea fostul director FBI și CIA la o dezbatere din 2002, găzduită de Universitatea California din Santa Barbara.

”Până și cei care i s-au opus în instanță sau nu au fost de acord cu hotărârile sale au recunoscut că onestitatea sa era de necontestat”, a subliniat publicația americană Killeen Daily Herald după decesul lui William H. Webster.

