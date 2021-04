ACUM: TSKA Moscova - CSM Bucuresti! Neagu si fetele CSM lupta pentru final four-ul Champions League! Rusoaicele conduc

AICI AI TOT CE SE INTAMPLA IN MECIUL DE LA MOSCOVA! In tur, CSM a castigat cu 32 - 27!

TSKA MOSCOVA - CSM BUCURESTI

min 60: 24-19! Mai e un minut! CSM are nevoie de gol pe atac.

min 59: Cu un minut si jumatate inainte ca meciul sa se termine, e 23-19! Tensiune fantastica!

min 55: Cu 5 minute inainte de finalul meciului, scorul e 22-16!

min 44: Doar doua goluri in 14 minute pentru CSM in cea de-a doua repriza. E in continuare 18-13.

min 43: Nu se poate! TSKA are 18-13. Diferenta de 5 goluri din tur e acum anulata!

min 35: GOL Pintea! Prima reusita a CSM-ului in a doua parte a jocului!

min 34: TSKA are 14-11. CSM n-a marcat in primele 4 minute ale reprizei a doua!

min 30: 12 - 11 pentru TSKA la pauza meciului!



min 25. 4 goluri la rand pentru TSKA. Rusoaicele sunt in avantaj, 10-9.

min 25: CSM pierde un avans de 3 goluri. Este 9-9..

min 22: Scorul e 7-9 dupa un start convingator de meci pentru romance!



min 19: Gol Omoregie! Gol in inferioritate pentru CSM! 6-8.

min 10: Scorul e 2-3 dupa aruncarea de la 7 metri transformata de Neagu.

min 4: Omoregie marcheaza primul gol al meciului! CMS are 1-0 la Moscova.

min 1: A inceput meciul!