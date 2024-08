FC Noah a câștigat clar duelul cu AEK Atena din prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League, 3-1 pe teren propriu.

Pentru armeni au înscris Virgile Pinson (33), fostul jucător al lui FC Botoșani, Ognjen Cancarevic (67), nimeni altul decât portarul lui Noah, și fostul dinamovist Goncalo Gregorio (90+7), în timp ce oaspeții au marcat prin Levi Garcia, cel care a deschis scorul în minutul 22.

Goncalo Gregorio s-a despărțit de Dinamo în această vară, deși în sezonul trecut s-a numărat printre golgheterii ”câinilor” (8 goluri și 2 pase decisive în 41 de meciuri jucate în toate competițiile).

La începutul lunii trecute, atacantul portughez de 29 de ani a fost prezentat oficial de FC Noah, vicecampioana Armeniei, la care marchează pe bandă rulantă în preliminariile Conference League.

Goncalo Gregorio este acum golgheterul Conference League, cu 5 reușite, alături de adversarul de aseară, Levi Garcia!

Goncalo Gregorio, în premieră în cupele europene

Goncalo Gregorio s-a transferat la Dinamo în vara anului trecut, din postura de golgheter al unei formații de tradiție din Portugalia, Uniao Leiria, care atunci abia promovase în liga a doua.

Portughezul evoluează în premieră în cupele europene cu noua sa echipă FC Noah.

Goncalo Gregorio la despărțirea de Dinamo: ”Un club uriaș”

”Așa cum toate poveștile au un început și un final, și această poveste a ajuns la sfârșit. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit această șansă, celor doi antrenori și staff-ului tehnic pe care l-am avut și oamenilor care au crezut în mine.

A fost o plăcere să joc pentru acest club uriaș, care va rămâne întotdeauna în inima mea.

A fost un sezon dificil, cu o echipă complet nouă și sunt fericit că am jucat peste 40 de meciuri, am marcat opt goluri și am avut două pase decisive pentru a ajuta echipa să își atingă obiectivul.

Le mulțumesc de asemenea celor care m-au primit cu brațele deschise și cu un zâmbet pe față, tuturor suporterilor care sunt mereu acolo pentru echipă și în mod deosebit colegilor mei pe care îi voi păstra în inimă toată viața.

A fost o călătorie infernală! Mersi frumos pentru tot, câine roșu pentru totdeauna”, a postat Goncalo Gregorio pe Instagram.