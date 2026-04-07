Primește 350.000 de euro pe lună net

După ce a trebuit să renunțe la doi dintre cei mai buni jucători, din cauză că aceștia au fost bătuți de fanii echipei și au cerut ruperea contractelor, Nice se confruntă cu o nouă problemă. O eroare administrativă a făcut ca Sofiane Diop să primească un salariu mai mare decât cel convenit în 2022, când a fost transferat de la Monaco pentru 22 de milioane de euro. Angajații clubului au trecut în acte suma brută negociată ca fiind valoarea netă a remunerației, așa că atacantul câștigă acum o sumă lunară mult mai mare decât cea convenită inițial.

Internaționalul marocan a devenit din greșeală cel mai bine plătit om din lotul trupei de pe Grand Stade de Nice, primind lunar 350.000 de euro, în loc de 220.000 de euro. Diop are 17 goluri și 13 pase decisive în acest sezon, dar va fi scos la vânzare în vara viitoare, cu un an înainte de expirarea contractului, nu pentru că se consideră că ar primi nemeritat salariul, ci pentru că Ineos s-a retras din acționariat și actuala conducere încearcă să contureze bugetul pentru stagiunea următoare.

Diop a ales să joace pentru naționala Marocului

Sofiane Daouda Diop (25 de ani) este născut la Tours (departamentul Indre-et-Loire) din tată senegalez și mamă de origine marocană și s-a format la juniorii cluburilor Tours FC, US Chambray și Rennes. La nivel de seniori a evoluat pentru Rennes B (2018), AS Monaco B (2018-2019), AS Monaco (2019, 2020-2022), Sochaux (2029-2020 / împrumutat) și OGC Nice (2022-prezent).

Are selecții pentru naționalele de juniori și tineret ale Franței (U18, U19, U20, U21), dar a ales să joace pentru prima reprezentativă a Marocului. Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș central și extremă dreapta și este cotat la 12 milioane de euro. Frații săi, Edan Diop (AS Monaco, împrumutat la Cercle Brugge / 21 de ani) și Noham Diop (Rennes U19 / 16 ani) sunt tot fotbaliști.