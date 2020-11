Meci de COSMAR pentru Messi la nationala! A inscris al DOILEA gol din actiune din acest sezon, dar a fost anulat de arbitru dintr-un motiv ABSURD

Argentina a remizat cu Paraguay, scor 1-1, in calificarile pentru Campionatul Mondial din 2022.

Romero a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 21 dintr-o lovitura de la 11 metri, iar Gonzalez a restabilit egalitatea 20 de minute mai tarziu.

In repriza secunda, Messi a inscris un gol, in minutul 58, insa reusita lui a fost anulata dupa consultarea VAR, arbitrul sesizand un fault asupra unui jucator advers, comis cu 27 de secunde mai departe, inainte ca mingea sa ajunga la starul Barcelonei sau in careul Paraguayului.

VAR at its extreme..Fckers disallowed the Messi goal because of a toe clipping back in the year 1990. #Messi #Argentina pic.twitter.com/tr2Do57jdu — Barca GameDay (@BarcaGameDay) November 13, 2020

Messi a mai avut o sansa de a-i duce pe argentinieni in avantaj in minutul 72, in urma acordarii unei lovituri libere, dar sutul sau la vinclu a fost respins de portarul din Paraguay.

In urma acestei remize, Argentina a urcat pe locul 1 in clasamentul grupei de calificare, cu 7 puncte, insa poate fi depasita de Brazilia, care intalneste in aceasta noapte, de la ora 2:30, Venezuela.

Urmatorul meci al echipei lui Messi este programat pe 18 noiembrie, in deplasare pe terenul reprezentativei statului Peru.

In grupa de calificare pentru turneul final din Qatar sunt 10 echipe, ocupantele primelor 4 pozitii obtinand calificarea directa la Campionatul Mondial, iar echipa de pe locul 5 urmand a merge intr-o noua faza a calificarilor, un playoff intercontinental.