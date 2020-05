Glasgow Rangers a dat lovitura! Peste 20 de milioane de euro vor intra in conturile scotienilor! Gerrard confirma: "Oamenii astia inteleg ce asteptari are echipa"

Clubul la care este imprumutat Ianis Hagi a semnat un parteneriat cu firma de echipament Castore.

In conturile scotienilor vor intra 20 milioane de lire (aprox. 22.3 milioane de euro) in urmatoarele cinci sezoane.

"Oamenii astia inteleg ce asteptari si idealuri are echipa, cum se traieste in orasul nostru, e deasupra rezultatelor. Este un mod de viata.

Este vorba despre stabilirea unor standarde inalte in fiecare aspect care vizeaza clubul, e vorba despre mandria de a purta acest tricou. Castore a inteles asta", a fost reactia lui Steven Gerrard pentru site-ul oficial al lui Rangers.

???? #RangersFC is delighted to announce Castore, the fastest growing premium British sportswear brand, as its official kit and retail partner from the 2020-21 football season.#BetterNeverStops | #ANewEra

???? Learn More: https://t.co/ttOusIoZTr pic.twitter.com/rYrQalSmC1