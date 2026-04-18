David Ankeye, atacantul dorit cu insistență în trecut de patronul FCSB, are un parcurs modest la noua sa echipă din Cipru, fiind departe de forma care îl adusese în prim-plan.

Nigerianul împrumutat de Genoa CFC la formația Krasava ENY din Cyprus League nu reușește să se impună ca titular la noul său club. Potrivit datelor statistice, David Ankeye a bifat 7 apariții în actualul sezon din campionatul cipriot, reușind să marcheze un singur gol. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani este folosit exclusiv din postura de rezervă, având zero apariții în primul unsprezece la actuala sa formație. În total, el a adunat doar 111 minute pe teren.

O atitudine schimbată radical

În luna decembrie a anului 2023, Gigi Becali a purtat negocieri pentru transferul lui Ankeye de la Sheriff Tiraspol, însă mutarea nu s-a concretizat. Ulterior, când jucătorul a ajuns în atenția rivalei din Giulești, atitudinea omului de afaceri s-a transformat total, minimalizând calitățile nigerianului.

„Uită-l pe Ankeye. Ăla nu e fotbalist, se încurcă în minge. Și eu sunt mai bun ca el! Mai bine joci în 10”, a spus finanțatorul roș-albaștrilor, referitor la jucătorul pe care și-l dorise anterior.

Înainte de aventura din Cipru, atacantul a fost implicat și în proiectul dezvoltat de Dan Șucu la clubul italian Genoa, ajungând pentru o scurtă perioadă de timp să îmbrace chiar tricoul alb-vișiniu sub formă de împrumut.

Răzvan Raț a explicat la acel moment strategia din spatele transferurilor pe axa Italia-România: „Asta este ideea, de a crea sinergii între cluburi. Atât timp cât vor exista jucători de la Rapid care ar putea face față la Genoa, de ce nu? Și invers, iar invers cu siguranță e mai ușor”.