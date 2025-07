Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB după doar 7 meciuri! Macedonenii l-au scos în evidență pe jucătorul de la Shkendija

Shkendija, grupare din Macedonia de Nord, a trecut de galezii de la The New Saints în primul tur preliminar UEFA Champions League. Clubul a înregistrat în prima manșă 0-0 cu TNS și a câștigat în retur cu 2-1.

Qaka a fost titular în dubla cu The New Saints

În Macedonia de Nord, lui Qaka i-a mers foarte bine. Aici, a cucerit singurele sale trofee de până acum, fiind campion cu Shkendija, în 2020-2021 și 2024-2025.

Per total, albanezul are 95 de meciuri și 1 gol pentru campioana Macedoniei de Nord. În turul I preliminar al Ligii Campionilor, în dubla cu The New Saints (Țara Galilor), Qaka a fost titular în ambele manșe. În prima partidă, cea din deplasare, a rămas pe teren până în minutul 87, iar în retur a jucat 72 de minute.