Shkendija – FCSB (ora 21.00, VOYO) poate deschide drumul campioanei României spre calificare, în turul III preliminar Champions League. O asemenea performanță, dacă va fi atinsă după dubla cu reprezentanta Macedoniei de Nord, va aduce și o sumă imensă, după cum sport.ro a explicat aici.

Chiar dacă a „tremurat“ serios pentru calificare, în turul precedent, în dubla cu amatorii de la Inter d'Escaldes (Andorra), FCSB pornește cu prima șansă, în fața celor de la Shkendija. Inclusiv Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a spus că partidele din această fază vor fi mai ușoare, comparativ cu cele cu formația din Andorra!

Acum, fostul jucător al FCSB-ului, Boban Nikolov (30 de ani), macedonean, a spus și el că FCSB e o echipă superioară, în comparație cu Shkendija. Prezent la antrenamentul bucureștenilor de la Skopje, Nikolov, în prezent liber de contract, a avut, totuși, un avertisment pentru cuplul Charalambous – Pintilii.

Nikolov: „Atenție mare la căpitanul Besart Ibraimi“

Chiar dacă a plecat de la FCSB, în 2023, Nikolov, mijlocaș central, a rămas conectat la știrile despre fotbalul românesc. De aceea, a putut să facă o analiză a partidei din această seară, declarațiile sale fiind preluate de Orange Sport.

„Din lotul actual al FCSB-ului, cu unii am jucat şi am păstrat și legătura, chiar dacă am plecat. Îmi pare bine că au venit aici, că ne-am revăzut şi sper să câştige. Eu cred că FCSB va câştiga. Chiar dacă Shkendija e o echipă din Macedonia, ţin cu fostul meu club. O să fiu și în tribune, pentru a încuraja FCSB. Shkendija e o echipă bună, dar calitatea Stelei (n.r. - FCSB-ului) e mai mare. Sincer, nu prea mă uit la Shkendija. Ştiu doar că atacantul lor central, Besart Ibraimi, căpitanul echipei, e cel mai periculos jucător de la ei. E o legendă!“, a spus Nikolov.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul macedonean a evoluat în Superliga noastră, la Viitorul / Farul și la FCSB, la ultima formație adunând 13 prezențe în tricoul roș-albaștrilor.

„Mi-e dor de România. Am jucat şase ani acolo şi mereu vin înapoi cu mare plăcere. Am fost la nuntă la Coman, am prieteni mulţi acolo. De fotbal nu prea îmi e dor. Vreau să mă duc în străinătate. În ceea ce privește FCSB, eu zic că poate e mai bine că s-a întâmplat în returul din Andorra (n.r. – înfrângerea cu Inter d'Escaldes), că poate i-a trezit“, a adăugat Nikolov.