Gica Hagi le raspunde celor care il critica pe Ianis! "Sa-i judecam mai exigent si mai direct pe cei care sunt mai in varsta. Multi vorbesc, putini se pricep!"

Gica Hagi a vorbit despre criticile care sunt aduse jucatorilor tineri romani.

Finantatorul de la Viitorul considera ca se pune prea multa presiune pe jucatorii de la nationala U21. El spune ca presiunea ar trebui mutata pe cei care sunt mai in varsta.

"Cand vorbim de jucatorii romani de 20, 21 sau 22 de ani, de toti jucatorii romanii, rugamintea mea este, daca se poate, sa aveti mai multa rabdare. Toti! Si sa-i judecam mai exigent si mai direct pe cei care sunt mai in varsta. Ei trebuie sa aiba presiunea, sa joace suta la suta, sa fie la echipe mari, sa joace la echipe mari, sa fie lideri, sa joace titulari!

Echipa nationala are nevoie de jucatori care sa duca toata presiunea la nivelul cel mai mare. European. Nu acesti copii de la Under 21. S-a ajuns sa se vorbeasca despre ei... Si impresia mea e ca lor li se cere mai mult, este o mare greseala! Din toate punctele de vedere. Unde trebuie creata presiune? Presiunea trebuie creata si trebuie avuta exigenta cu jucatorul de peste 27 de ani, la jucatorul de experienta!

Acolo trebuie sa joci meci de meci, acolo trebuie sa fii puternic, acolo tu trebuie sa comanzi. La echipa nationala, uitati-va ca jucatorii in varsta jucau! Toti. Cei tineri mai jucau, mai intrau, mai stateau. Eu vorbesc doar din exemple, analiza, nu fac povesti", a spus Gica Hagi pentru Gazeta.

De asemenea, fostul decar al Romaniei sustine ca trebuie avem rabdare cu jucatorii tineri si considera ca Romania are in continuare fotbalisti de perspectiva.

"Noi pe cei tineri trebuie sa stim cand ii bagam. Sa-i sprijinim si sa fim in spatele lor pentru ca suta la suta, va spune Hagi, ei vor reprezenta ziua de maine. Ne-au aratat asta! Nu faceti greseala ca ei joaca singuri. Nu joaca ei singuri! Under 21 ne-a arata.

Eu stiu ca ziua de maine o avem asigurata in conditii de perspectiva foarte bune. Multe lucruri pe care eu le-am spus in ultimii ani s-au implinit! Am si eu parerea mea.... Nu trebuie sa aveti toti aceeasi parere cu mine. Iar noi in Romania avem mijlocasi si atacanti de mare, mare, mare perspectiva.



Nu avem in momentul de fata, in spate, jucatori cu perspectiva. V-o spune un tehnician, implicat, care iubeste aceasta meserie, o practica si se si pricepe! Multi vorbesc, putini se pricep!", a spus "Regele".