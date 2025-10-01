Publicația Sempreinter notează că "revoluția" promisă de Chivu prinde contur, însă nu printr-o schimbare radicală, ci prin "pași mărunți" și siguri.



Presa din Peninsulă a remarcat munca "excelentă" pe care tehnicianul în vârstă de 44 de ani o face pentru a readuce echipa pe drumul cel bun. Mai important decât modificările tactice, italienii subliniază că fostul căpitan al naționalei României se concentrează pe recuperarea mentală a jucătorilor după dezamăgirea din sezonul precedent.



O nouă față a echipei



În meciul de marți seară, cu campioana Cehiei, abordarea lui Inter a fost diferită. Jurnaliștii italieni au remarcat o echipă "agresivă fără minge și necruțătoare în pressing". În plus, atacanții au dat dovadă de un cinism rar în fața porții.



Lautaro Martinez a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit o "dublă", în timp ce Denzel Dumfries și-a deschis contul european în acest sezon, reluând în plasă centrarea lui Marcus Thuram.



Confortul cu care Inter a gestionat finalul partidei i-a permis lui Chivu să efectueze toate cele cinci schimbări, un semn bun înaintea duelului din Serie A cu Cremonese, programat în weekend. Astfel, oboseala nu ar trebui să fie o problemă pentru nerazzurri.

