Inter a învins clar Sparta Praga, marți seară, scor 3-0, în runda a doua din faza principală UCL. Dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries au făcut diferența pe tabela de pe Stadio Giuseppe Meazza.

Cristi Chivu, start perfect cu Inter în UEFA Champions League



După 2-0 contra lui Ajax și 3-0 împotriva Slaviei Praga, Inter are punctaj maxim în Champions League și e devansată la golaveraj doar de Bayern Munchen și Real Madrid. Cristi Chivu a devenit doar al patrulea antrenor din istoria lui Inter care câștigă primele două meciuri din UEFA Champions League, potrivit Opta. Precedenții trei au fost Luciano Spalletti (2018/2019), Claudio Ranieri (2011/2012) și Roberto Mancini (2004/2005).



"Suntem o echipă care înțelege ce înseamnă Champions League și avem maturitatea necesară. E o competiție importantă, iar Inter a tratat meciul de azi ca atare. E abia final de septembrie pentru a trage niște concluzii, dar văd disponibilitatea arătată de băieți pentru încă un sezon grozav. Sunt mulțumit de atitudinea lor.



Mă bucur că nu am primit gol. Meciurile din Champions League nu sunt niciodată ușoare, iar azi am fost interesat să văd nivelul de concentrare al echipei.



La golul de 1-0 am avut noroc cu acea eroare a portarului advers, însă meritul este al lui Lautaro, care a sprintat 25 de metri pentru a-l pune sub presiune", a spus Chivu, după meciul cu Slavia Praga.

Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Cremonese, sâmbătă, de la ora 19:00. Spre deosebire de Champions League, echipa lui Chivu a suferit deja două eșecuri în Serie A, dar se află pe locul 5, cu 3 puncte sub liderul AC Milan.

Clasamentul din Champions League

