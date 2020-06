Gest impresionant facut de Maxim! Ce decizie a luat fotbalistul dupa pandemie

Marius Sumudica s-a declarat incantat de Alexandru Maxim.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani a fost imprumutat la inceputul acestui an de Mainz la Gaziantep. Imprumutul s-a incheiat pe 31 mai, dar germanii nu il pot lua acum inapoi, desi mijlocasul isi doreste sa revina in Bundesliga.

Romanul a ales sa ramana in continuare in Turcia pentru a-si ajuta echipa, in ciuda faptului ca nu va primi niciun salariu.

"Maxim m-a incantat pentru ca si-a incheiat contractul pe 31 mai si vrea sa revina la Mainz, dar nu se poate intoarce acum. A preferat sa ramana aici fara bani, pentru ca salariile ar fi trebuit sa le primeasca de la Mainz. Aici va primi doar primele de joc.

Sa am un astfel de jucator, cu o astfel de mentalitate, nu poate decat sa ma bucure", a declarat Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, la DigiSport.

In ceea ce il priveste pe Alin Tosca, celalalt roman de la echipa, Sumudica a spus ca se pregateste foarte bine.

"Tosca e acelasi <<robotel>>, dar se pregateste exemplar. Si Junior Morais este foarte bine.

Pot spune ca sunt multumit de echipa pe care am facut-o de la 0. Noi suntem singura echipa din campionat care joaca 3-5-2 si sunt multumit de rezultat."