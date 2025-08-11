Genoa a dat lovitura verii! Clubul lui Șucu încasează 25 de milioane de la o rivală din Serie A

"Grifonul" l-a cedat pe fundașul Koni De Winter la AC Milan, potrivit LaRepubblica, pentru o sumă care poate ajunge la 25 de milioane de euro. Mutarea este o lovitură financiară pentru clubul la care evoluează Nicolae Stanciu, dar și una de imagine pentru AC Milan, care a câștigat duelul de la distanță cu rivala Inter pentru semnătura jucătorului.



Transferul a fost finalizat luni seara, când oficialii Milanului au bătut palma cu Genoa pentru o sumă fixă de 20 de milioane de euro, la care se adaugă bonusuri de performanță în valoare de încă 5 milioane. Astfel, "rossonerii" le-au suflat rivalilor de la Inter un jucător pe care îl urmăreau de mult timp. Locul lui De Winter în primul "11" al genovezilor va fi luat de Ostigard.





