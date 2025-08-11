Genoa a dat lovitura verii! Clubul lui Șucu încasează 25 de milioane de la o rivală din Serie A

"Grifonul" l-a cedat pe fundașul Koni De Winter la AC Milan, potrivit LaRepubblica, pentru o sumă care poate ajunge la 25 de milioane de euro. Mutarea este o lovitură financiară pentru clubul la care evoluează Nicolae Stanciu, dar și una de imagine pentru AC Milan, care a câștigat duelul de la distanță cu rivala Inter pentru semnătura jucătorului.
Transferul a fost finalizat luni seara, când oficialii Milanului au bătut palma cu Genoa pentru o sumă fixă de 20 de milioane de euro, la care se adaugă bonusuri de performanță în valoare de încă 5 milioane. Astfel, "rossonerii" le-au suflat rivalilor de la Inter un jucător pe care îl urmăreau de mult timp. Locul lui De Winter în primul "11" al genovezilor va fi luat de Ostigard.
Entuziasm la Genoa
Plecarea lui De Winter nu pare să fi afectat moralul la Genoa. Antrenorul Patrick Vieira s-a arătat mulțumit de campania de transferuri, în special de întăririle din ofensivă. Tehnicianul francez a analizat și jocul echipei după ultimul amical, cu Rennes.
"Pe faza defensivă putem sta și mai bine", a spus Vieira, care a continuat: "Din punct de vedere ofensiv, am fost agresivi, dar după ce am câștigat mingea nu am folosit-o cum trebuie".
Antrenorul se bazează pe o linie de atac de calitate, din care fac parte românul Nicolae Stanciu, recunoscut pentru viziunea sa, Carboni și Gronbaek. Pentru postul de atacant central se luptă Colombo și Vitinha, ambii în căutarea revanșei după sezoane mai puțin reușite. Primul meci din campionat pentru Genoa va fi pe 23 august, pe teren propriu, cu Lecce.