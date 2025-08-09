Afaceristul român a cumpărat în decembrie 2024 pachetul majoritar de la 777 Partners și a ajuns, așadar, să posede 77 din acțiunile clubului din Serie A. La Rapid l-a deposedat cu timpul pe Victor Angelescu de acțiuni și a ajuns acum să posede 90%.



Marian Iancu, verdict sumbru pentru Genoa lui Dan Șucu: ”Treziți-vă și investiți serios la Rapid”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, consideră că Genoa nu are nicio șansă să ajungi în Europa și că succesul european pentru Dan Șucu poate veni doar prin echipa din Grant.



”Șucu trebuie să știe ca în ziua când Rapid va câștiga Cupa și/sau Campionatul, toți jucătorii de la Genoa își vor dori să fie transferați temporar sau definitiv în Giulești pentru ca să-și completeze carierele cu participări in Champions League și/sau Europa League. Cum cu Genoa niciodată nu vor reuși.



Drum închis de zeci de ani! Scurtătura către performanța europeană este prin Giulești. Treziți-vă, domnule Șucu, și investiți serios în Rapid. Este o investiție sigură.



Genoa este doar o iluzie. O umplutură necesară în ecuația fotbalistică italiană. De ce să fiți un nimeni în Italia miliardarilor și să nu fiți cu adevărat important aici? Nici atâția bani nu vă trebuie?!



De ce nu încercați să intrați în concursul dintre Becali, Varga și Rotaru? Este loc. Întrebați-l pe italian dacă vreodată o să ajungeți cu Genoa în Europa și o să-mi dați dreptate!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

