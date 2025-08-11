Ajuns la Genoa în octombrie 2024, Balotelli a prins doar 63 de minute pe teren, într-un meci pierdut cu Napoli.

Relația dificilă cu antrenorul Patrick Vieira și evoluțiile modeste au făcut ca italianul să fie ignorat aproape complet în restul sezonului.

Deși și-a dorit să plece în iarnă, transferul nu s-a concretizat, iar în ianuarie a fost convocat doar de două ori, fără să joace vreun minut.



Mario Balotelli a numit echipa la care visează să joace



Clubul, patronat de omul de afaceri român Dan Șucu, care a investit peste 45 de milioane de euro pentru a prelua pachetul majoritar de acțiuni, a pus capăt colaborării pe 30 iunie 2025, când Balotelli a rămas liber de contract.



Fotbalistul în vârstă de 34 de ani și-a exprimat dorința clară de a juca la Real Madrid, în cadrul unui interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport.



Pe parcursul carierei sale, Balotelli a cucerit tripla cu Inter în 2010 și a câștigat titlul și FA Cup cu Manchester City.

