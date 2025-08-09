Oficialii "Grifonului" au anunțat sâmbătă un nou parteneriat strategic, valabil pentru următoarele două sezoane competiționale, 2025/2026 și 2026/2027.



Logo exclusiv pe mânecile echipamentului

Este vorba despre Howden, un broker de asigurări global, care se alătură grupului de sponsori ai echipei genoveze. Înțelegerea acoperă atât meciurile din Serie A, cât și cele din Cupa Italiei. Sigla noului partener va fi vizibilă în exclusivitate pe mânecile tricourilor folosite de jucători la antrenamente și înaintea meciurilor oficiale.



Clubul se arată din ce în ce mai activ pe piața comercială. Anunțul vine la doar câteva zile după ce Genoa a oficializat o altă colaborare, cu compania Inx. Aero Travel. Logo-ul acestui brand va fi prezent pe linia de îmbrăcăminte de voiaj destinată staff-ului și echipei.

