Gemenii golului au lovit din nou! De câte ori au înscris cei doi frați în primul meci al anului

Frații Stiven și Cristian Shpendi, atacanți albanezi în vârstă de 18 ani de la Cesena, au dovedit încă o dată că sunt cu adevărat gemenii golului.

Ieri, în prima etapă din returul campionatului Primavera, în victoria clară de pe teren propriu, 4-0 cu Benevento, ”decarul” Stiven a înscris o dublă în șase minute, în timp ce ”nouarul” Cristian a marcat și el o dată.

Stiven are mai multe goluri, dar Cristian a jucat mai des la prima echipă

Cei doi gemeni sunt golgheteri la Cesena Primavera, unde fiecare dintre ei are mai multe reușite decât meciurile jucate: Stiven are 14 goluri în 9 partide, iar Cristian are 9 goluri în 8 meciuri.

Amândoi au debutat în actualul sezon și la echipa mare, care se află pe locul al treilea în Serie C și are ca obiectiv promovarea în eșalonul secund din Peninsulă după ce ani buni a evoluat în Serie A și a falimentat în 2018.

Cristian este cel care a fost folosit de mai multe ori la seniori, unde a jucat și titular.

