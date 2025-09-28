La finalul partidei, antrenorul român a vorbit despre evoluția echipei, dar a ținut să transmită un mesaj clar în privința lui Pio Esposito, atacantul de doar 18 ani care impresionează la echipa de seniori.



Chivu a cerut calm și răbdare în ceea ce-l privește pe tânărul fotbalist, deși a recunoscut că și el este uimit de progresul acestuia.



Chivu: "Să nu uităm că e născut în 2005"



"Să o luăm mai ușor, este un copil născut în 2005, nu trebuie să uităm asta niciodată. Se descurcă bine, toată lumea îi recunoaște calitățile, dar are o marjă mare de progres și trebuie să muncească pentru a se îmbunătăți", a spus Chivu pentru Sky Sport.



Antrenorul a continuat pe același ton, mărturisind că randamentul atacantului i-a depășit chiar și lui așteptările. "Lucrurile pe care le-am zis despre el le-am spus acum 3 luni, dar acum mă surprinde și pe mine. Joacă pentru echipă, știe să facă anumite lucruri, nu se teme de nimic, are sânge rece în fața porții. Sunt fericit că a reușit să marcheze, așa este și el mai liniștit", a adăugat românul.



Legat de meciul cu Cagliari, Chivu a recunoscut că echipa sa a fost surprinsă de așezarea adversarilor. "Ne-au surprins cu modulul diferit, dar principiile noastre au rămas aceleași. Am reușit să deschidem scorul repede, dar apoi nu am închis meciul și ei au prins entuziasm și curaj, a existat o perioadă de suferință. Până la urmă, am reușit să facem 2-0 și suntem mulțumiți de victorie", a încheiat tehnicianul.

