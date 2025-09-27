LIVE Cagliari - Inter Milano 0-1 (Lautaro Martinez 9)



MIN. 46 Începe a doua repriză!

MIN. 45 Interul lui Cristi Chivu conduce la pauză pe Cagliari, 1-0 pe ”Unipol Domus”, după reușita golgheterului Lautaro Martinez, din pasa lui Bastoni.

Meciul a început la ora 21:45.

Președintele lui Inter s-a convins după nouă meciuri cu Cristi Chivu pe bancă



Inter Milano l-a adus pe Cristian Chivu (44 de ani) pe banca tehnică la începutul lui iunie, după ce echipa a pierdut în finala UEFA Champions League cu 0-5 în fața lui Paris Saint-Germain.

Antrenorul român, care mai antrenase la nivel de seniori doar la Parma (februarie - iunie 2025), a consemnat nouă apariții pe banca tehnică a ”nerazzurrilor”, pentru care a înregistrat 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Giuseppe Marotta, președintele și directorul executiv al lui Inter Milano, a vorbit despre Cristian Chivu și a exprimat faptul că tehnicianul reprezintă un model de profesionalism la cel mai înalt nivel.

De asemenea, italianul din conducerea lui Inter a indicat și faptul că românul folosește metode moderne capabile să pună în valoare fiecare jucător.

”Chivu este cu adevărat un antrenor care întruchipează profesionalismul de cel mai înalt nivel.

În viața sa privată și, prin urmare, în viața de zi cu zi, are o metodă de lucru foarte modernă care valorizează toți jucătorii”, a spus Giuseppe Marotta, citat de TMW.

