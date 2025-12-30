FC Hermannstadt a anunțat, marți seară, despărțirea de fundașul central luxemburghez Vahid Selimovic (28 de ani).



Cele două părți au ajuns la o înțelegere amiabilă pentru rezilierea contractului, care era valabil până în vara anului viitor.



Selimovic fusese exclus din lot la finalul lunii noiembrie, după o serie de evoluții slabe și numeroase cartonașe primite în acest sezon.



OUT! Clubul a reziliat contractul unui titular: „Înțelegere amiabilă”

La acel moment, Marius Măldărășanu a intervenit pentru menținerea jucătorului, însă după plecarea tehnicianului sibienii au reluat demersurile.



„A.F.C. Hermannstadt și fundașul central din Luxemburg, Vahid Selimovic, au ajuns la o înțelegere amiabilă cu privire la rezilierea contractului în vigoare. Mult succes în carieră!”, a transmis clubul pe Facebook.



În acest sezon, Selimovic a bifat 14 apariții în Superliga. Fundașul este cotat la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt, și a mai evoluat de-a lungul carierei la Metz, Apollon Limassol, OFI Creta sau ND Gorica.

