În vara anului 2025, gruparea pregătită de Arne Slot a pus la cale un alt transfer spectaculos: Goncalo Ramos (24 de ani), de la PSG, era pe lista de achiziții a ”cormoranilor”.



Potrivit englezilor de la Anfield Watch, Liverpool trebuia să scoată din conturi 55 de milioane de lire sterline dacă voiau să-l transfere pe atacantul portughez, echivalentul a 65 de milioane de euro.



Liverpool îl vrea pe Goncalo Ramos după accidentarea lui Isak



Goncalo Ramos a evoluat în 40 de partide pentru cei de la PSG în sezonul trecut, reușind să marcheze de 18 ori și să ofere alte șase pase decisive. Acum, a revenit în actualitate mutarea, în această iarnă, dar sub formă de împrumut!



Se pare, conform presei engleze, că Liverpool intenționează să facă o ofertă de împrumut a vârfului de la PSG, până în vară, după ce s-a accidentat Alexander Isak.



În vară, Liverpool trebuia să plătească 65 de milioane de euro pentru Ramos



În această ediție de sezon, 2025-2026, Goncalo Ramos a jucat în 28 de partide, a marcat de 10 ori și a oferit o pasă decisivă.



Însă, dacă mutarea lui Ramos nu va fi acceptată de PSG, atunci Liverpool are pe listă și alte nume de atacanți. Este vorba de Ivan Toney, de la Al-Ahli, și de Dusan Vlahovic, de la Juventus.

VIDEO EXCLUSIV Isak, accidentare în Tottenham - Liverpool

