FOTO | Ibrahimovic se crede cel mai bun! Aroganta totala! Cel mai bun "11" all-time facut de Zlatan

Zlatan Ibrahimovic a alcatuit un prim "11".

Zlatan Ibrahimovic (37 ani) a postat o poza pe retelele de socializare o poza in care a alcatuit cel mai bun prim "11". In vizunea suedezului, el este cel mai bun pe toate posturile.

"Echipa mea favorita din toate timpurile. Trebuie sa ma mai decid la antrenor. Probabil ca ar fi tot Zlatan", a spus Ibrahimovic la descrierea pozei.

Zlatan a evoluat in carierea pentru Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG si Manchester United, iar in momentul de fata evolueaza in MLS pentru LA Galaxy. A castigat in cariera 1 campionat al Spaniei, 2 Super Cupe ale Spaniei si 1 Super cupa a Europei cu Barcelona, 4 titluri de campion al Italiei ( 3 cu Inter si 1 cu AC Milan), 5 Super cupe ale Italiei ( 4 cu Inter si 1 cu AC Milan), 1 Cupa a Ligii Angliei si 1 Super cupa a Angliei cu Manchester United, 4 titluri de campion al Frantei, 2 Cupe ale Frantei, 2 Cupe ale Ligii Frantei si 4 Super cupe ale Frantei cu PSG, 2 titluri de campion al Olandei si 2 Super cupe ale Olandei cu Ajax. A iesit de 13 ori jucatorul anului si de 5 ori golgheter.

3,50 de milioane de euro este cota lui Ibrahimovic in acest moment, potrivit tranfermarkt.com