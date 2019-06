"Sunt o LEGENDA! Nu mai exista vreun jucator ca mine!" Zlatan Ibrahimovic, modest ca intotdeauna in ultimul interviu

Atacantul celor de la LA Galaxy nu este surprins de impactul pe care l-a avut in prima liga din America.

Recunoscut pentru declaratiile in care frizeaza aroganta, Zlatan Ibrahimovic a avut un nou interviu in care a vorbit despre reusitele sale in Major League Soccer.



"Eu nu sunt o surpriza, sunt o legenda! Ma consider cea mai mare amenintare din istoria campionatului, pentru orice oponent, nu exista posibilitatea sa mai existe vreun Zlatan. Sunt multi jucatori buni, dar nu ma vad in niciunul dintre ei pentru ca nu poate fi o alta versiune a mea, fiecare jucator are propria istorie" a spus Zlatan Ibrahimovic pentru DAZN.

Vrea un nou titlu in palmares

Zlatan Ibrahimovic are 11 goluri pentru LA Galaxy in al 2-lea sezon al sau in Major League Soccer. Atacantul suedez nu considera insa ca echipa la care evolueaza este printre favoritele la castigarea titlului.

"Lupta pentru titlu? Toate partidele sunt echilibrate, orice echipa poate sa bata o alta. Nu vad vreo favorita, asta-i frumusetea MLS, este un campionat foarte echilibrat" a mai spus Zlatan.