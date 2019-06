DARE TO ZLATAN! Ibrahimovic a reusit o noua BIJUTERIE din foarfeca dar nici n-a putut sa se bucure! Executia FABULOASA a atacantului

Zlatan Ibrahimovic a inscris un nou gol fantastic in Major League Soccer.

Are 37 de ani insa nu se opreste! Zlatan Ibrahimovic este in forma maxima la Los Angeles Galaxy, reusind sa marcheze azi-noapte cel de-al 10-lea gol in 12 partide! Din pacate pentru suedez si echipa lui, Galaxy a pierdut pe propriul teren in fata celor de la New England si se afla pe locul 2 in campionat, la 9 puncte in spatele celor de la Los Angeles FC.

Un nou gol antologic al lui Zlatan

Zlatan este din nou un pretendent la Trofeul Puskas dupa partida cu New England. Fostul atacant de la Ajax, Milan, Barca, PSG si Man United a inscris in minutul 84 cu o executie fantastic: Ibrahimovic a preluat in careu si apoi a trimis din foarfeca! Nu s-a bucurat mai deloc deoarece LA Galaxy spera sa poata egala pe finalul partidei.

Zlatan Ibrahimovic a reusit de-a lungul carierei multe astfel de executii - cea mai frumoasa e considerata cea din partida amicala dintre Suedia si Anglia cand a trimis mingea in poarta din foarfeca de la 30 de metri!